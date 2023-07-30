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بالفيديو الاحتلال يقتحم مدينتي نابلس وبيت لحم

30 يوليو 2023 . الساعة 02:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينتي بيت لحم ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وانتشرت على أسطح المنازل وشرعت في إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

فيما اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين.

وتزامن اقتحام بيت لحم مع دخول قوات إسرائيلية المنطقة الغربية لمدينة نابلس في الضفة المحتلة.

كما دهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وشرعت في تخريب وتدمير محتوياتها واستجواب ساكنيها ميدانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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