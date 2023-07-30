اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينتي بيت لحم ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وانتشرت على أسطح المنازل وشرعت في إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

شاهد | قوات الاحـــ..ـــتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم pic.twitter.com/ONu6gf4u6N — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 29, 2023

فيما اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين.

وتزامن اقتحام بيت لحم مع دخول قوات إسرائيلية المنطقة الغربية لمدينة نابلس في الضفة المحتلة.

كما دهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وشرعت في تخريب وتدمير محتوياتها واستجواب ساكنيها ميدانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين