فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تظهر على الملاءات والوسائد.. علامة "قد تنذر بسرطانات خطيرة"

والدته رفضت حضور فرحه.. وفاة شاب أثناء حفل خطوبته!

الجيش السوداني يعلن مقتل 4 أطفال أشقاء في الخرطوم

صبحة: حملة "نابلس عزها بناسها" تعبر عن التكافل الذي يمتاز به الشعب الفلسطيني

القاهرة.. توتر بين وفدي فتح والشعبية قبيل اجتماع أمناء الفصائل

"المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يدعو لتشكيل إطار قيادي موحد يمثل الكل الفلسطيني

نيويورك تايمز: فيروس صيني يستهدف البنى التحتية في القواعد العسكرية الأميركية

في اليوم الأول.. حملة "نابلس عزها بناسها" تجمع 24 ألف دينار لبناء المنازل المهدمة

ناشطون يغردون على وسم #خطة_وطنية_شاملة

مطالبات بالتدخل الفوري لاستئناف عمليات الترميم بالأقصى

الجيش الروسي يعلن اغتنام مدرعة سويدية خلال المعارك في كييف

30 يوليو 2023 . الساعة 01:52 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أفاد مراسل ريا نوفوستي بأن الجنود الروس من المنطقة العسكرية الغربية تمكنوا لأول مرة من اغتنام ناقلة جند سويدية من طراز "CV-90"، خلال معارك مع قوات كييف على محور كراسنوليمانسكي.

اقرأ أيضا: مساعدات أميركية عسكرية جديدة لأوكرانيا

ونقل المراسل عن أحد الجنود الذي شاركوا في المعركة: ظهرت ناقلتا مشاة "CV-90" أمام مواقعنا الدفاعية، وبدأتا بإطلاق النار، وخلال تبادل إطلاق النار أصيبت إحدى العربتين بقذيفة "آر بي جي" نتيجة لذلك قتل قائد العربة، ولاذ بقية الطاقم بالفرار.

وأضاف لم تكن العربة تقل جنود إنزال، في حين أن العربة الثانية سارعت في مغادرة المنطقة قبل أن نبدأ باستهدافها.

وبحسب الجندي: هذه هي المرة الأولى التي يستولي فيها جنود روس في منطقة العمليات الخاصة على ناقلة جند كهذه، مرجحا أنها صنعت عام 2018.

اقرأ أيضا: فرنسا تقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى

وأضاف: لقد تم سحب المركبة إلى خطوطنا.

يذكر أن ناقلة الجند (CV-90) من صنف المركبات القتالية المستخدمة في الجيش السويدي منذ عام 1993، وهي مركبة مدرعة ومزودة بمدفع عيار 40 ملم.

اقرأ أيضا: تركيا توافق على دعم طلب السويد الانضمام إلى الناتو

ويملك الجيش السويدي أكثر من 500 من هذه المركبات.

وفي فبراير الماضي أعلنت ستوكهولم أنها ستزود كييف بــ 50 قطعة من هذه المركبات.

المصدر / وكالات
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#السويد #روسيا #أوكرانيا #اشتباك #القتال #كسسف #المعارك #اغتنام ناقلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة