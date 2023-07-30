والدته رفضت حضور فرحه.. وفاة شاب أثناء حفل خطوبته!

تعرض شاب في مدينة بورسعيد شمال شرق القاهرة لأزمة قلبية أثناء حفل خطوبته، وتوفي على الفور، ما أدى إلى تشييع جو من الحزن والصدمة في المدينة.

وقد استقبل مستشفى السلام بورسعيد الشاب المتوفى، وتبين أنه تُوفي نتيجة لأزمة قلبية، حسبما أفادت السجلات الطبية لمديرية أمن بورسعيد.

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في حين أكد فوزي أحمد الصديق المقرب للشاب المتوفي، أن صديقه كان يتمتع بصحة جيدة قبل حفل الخطوبة، وأثناء الحفل كان يرافق العروس ويرقص معها، وعندما سقط على الأرض، اعتقد الجميع في البداية أنه يمازح، ولكن سرعان ما تبين أنه فقد الوعي، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة طبيبة كانت تقود سيارة مارة على الطريق، لكنه تم تأكيد وفاته على الفور.

ويعتبر الشاب المتوفى الأخ الأصغر لشقيقين متزوجين، وكان يعيش مع والديه وكان يعمل على رعايتهما، وكان معروفًا بحسن سلوكه وكان الجميع بحي الزهور في بورسعيد يحبونه.

يُشار إلى أن والدة الشاب المتوفى رفضت حضور حفل خطوبته وأبدت قلقها بشأن مصيره، وراجعت شقيقه الأكبر وأخبرته أن هناك "شيئًا سيحدث لهم" بعد العودة من الحفل.

يحظى الشاب المتوفى بشهادة دبلوم في الصناعة وكان يعمل كخباز. من المتوقع أن يتوافد الآلاف لحضور مأتمه الذي سيُقام بمناسبة وفاته المفاجئة.

المصدر / وكالات