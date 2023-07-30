الجيش السوداني يعلن مقتل 4 أطفال أشقاء في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، مساء السبت، مقتل 4 أطفال أشقاء وتعرض والدتهم لإصابات بالغة، فضلًا عن مقتل سيدة أخرى، في إطار العمليات العسكرية التي تشهدها الخرطوم.

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وقال الجيش في بيان، إن قوات "الدعم السريع" وراء القصف المدفعي الذي أدى إلى مقتل الخمسة، في حي الرميلة بجوار مقر سلاح المدرعات جنوبي العاصمة.

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واتهم الجيش قوات "الدعم السريع" بـ "محاولات تهجير السودانيين من منازلهم قسريًا، للاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية".

المصدر / وكالات