الاحتلال يعتقل مطلوبَين للسلطة من جبع جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، مطلوبين للسلطة برام الله من بلدة جبع جنوب جنين على خلفية أعمال المقاومة، واقتحمت قرىتي جلبون وفحمة وكثفت من تواجدها العسكري كما نصبت الحواجز.

والمعتقلان هم الأسيران المحرران عمارة فشافشة وأحمد ملايشة من بلدة جبع حيث اعتقلتهما قوات الاحتلال على دوار بلدة عرابة.

وأوضحت مصادر عائلية أن المعتقلين عمارة فشافشة وأحمد ملايشة مطلوبان للسلطة على خلفية الأحداث في جبع إثر اعتقال أجهزة أمن السلطة للمطارد للاحتلال مراد ملايشة.

ولفت الناشط إسلام أبو عون إلى أن الاحتلال اعتقل ملايشة وفشافشة وهما مطلوبان للسلطة منذ عشرين يوما، حيث رفضت السلطة كل المحاولات الحثيثة لحل الاشكالية في جبع.

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واعتقلت أجهزة السلطة في الثالث من يوليو الحالي، المقاومين المطاردين للاحتلال مراد وليد ملايشة (34 عاماً) ومرافقه محمد وليد براهمة (37 عاماً) في طوباس، وهما في طريقهما إلى جنين للمشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال عدوانها على المخيم.

وإثر اعتقال السلطة للمطاردين ملايشة وبراهمة في حينه خرجت مسيرات شعبية في بلدة جبع رافضة لاعتقال ملايشة ورفيقه، تطورت لإحراق مركز شرطة جبع.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلبون وفحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدتي عرابة ويعبد .

المصدر / فلسطين أون لاين