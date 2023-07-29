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بعلمنا دروع للقدس

بالصور الكتلة الإسلامية تنظم حفلاً للخريجين في جامعة القدس "أبو ديس"

29 يوليو 2023 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية تنظم حفلاً للخريجين في جامعة القدس "أبو ديس"

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس – أبو ديس، مساء اليوم السبت احتفالاً للخريجين تحت شعار "بعلمنا دروع للقدس".

وصدحت الأناشيد الوطنية في ساحة المعهد العربي داخل الجامعة، كما رفع المشاركون في الحفل أعلام فلسطين ورايات حركة حماس، إلى جانب صور شهدائها الأبطال.

وخلال الحفل أعلنت الكتلة عن أنشودتها الجديدة درع القدس، من أداء فريق أجناد للفن الإسلامي.

وقدمت الكتلة عدة هدايا وخصومات للطلبة الخريجين، إضافة إلى 4 رحلات عمرة إلى السعودية.

وأكدت الكتلة الإسلامية أنها ماضية على درب الشهداء، كالقسامي المشتبك القائد أحمد زهران.

وأهدت الحفل إلى رجال المقاومة في الضفة وأبطال جنين ومخيمها الذين أذاقوا الاحتلال الهزيمة وكتبوا الانتصار، ورجال الثأر المقدس وأبطال القسام والعرين، والأسرى الذين تلن عزائمهم.

وهتف المشاركون في الحفل لقادة القسام، والمقاومة وخاصة قائد أركان المقاومة محمد الضيف.

 ويأتي احتفال الكتلة رغم الملاحقات والاعتقالات من قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لأبنائها ونشطائها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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