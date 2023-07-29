الهندي": مقاطعتنا لاجتماع الأمناء العامين سببه الاعتقالات السياسية

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي، إن قرار مقاطعة لقاء الأمناء العامين بالقاهرة، جاء بسبب استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة؛ وملاحقة المقاومة.

وشدد الهندي في تصريحات لقناة فلسطين اليوم، اليوم السبت، على أن "أي نتائج من الاجتماع تعزز صمود شعبنا ومقاومته؛ فنحن أول المباركين بها وسندعمها".

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وأضاف: "إنّ بعض المعتقلين في سجون السلطة صدر بحقهم قرار الإفراج ولم يفرج عنهم، ونحن لا نستوعب ولا نريد للسلطة الفلسطينية أن تبقى تدور في هذه الحلقة المفرغة؛ ولا سيما التزامها بالتنسيق الأمني".

وتابع الهندي: "نريد خلق مناخات إيجابية وإنجاح لقاء القاهرة، لكن السلطة خلقت أجواء سلبية من خلال استمرارها باعتقال المقاومين وملاحقتهم".

وقررت حركة الجهاد الإسلامي وثلاثة قوى أخرى؛ مقاطعة اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، والذي من المقرر أن يعقد يوم غدٍ الأحد.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، تلقيها دعوات مصرية لاجتماع "الأمناء العامين" للفصائل، المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري في القاهرة، لبحث الأوضاع الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي.

ووصل اليوم السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، على رأس وفد قيادي، ورئيس السلطة محمود عباس إلى القاهرة، استعداداً للقاء الأمناء العامين يوم غد الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين