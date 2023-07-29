مباراة الهلال والسد في البطولة العربية تستقطب الاهتمام

يبحث الهلال السعودي عن تعويض بدايته البطيئة عندما يواجه السد القطري الأحد في أبها في قمة خليجية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة الأندية العربية في كرة القدم المقامة في السعودية، فيما يسعى ممثلا تونس إلى تعويض بدايتهما البطيئة.

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، سيكون الانتصار هاجساً مشتركاً للهلال والسد، من أجل تعبيد طريق العبور إلى ربع النهائي.

وكان الهلال المدجّج بالنجوم بعد تعاقدات مدوية في المركاتو الصيفي آخرها البرازيلي مالكوم، قد خيّب الآمال بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي، ما يضعه أمام ضرورة الانتصار على السد، قبل الجولة الثالثة والأخيرة الصعبة بمواجهة الوداد وصيف بطل إفريقيا.

في المقابل، لم يقوَ السد على استثمار نقص عددي في صفوف الوداد منذ الدقيقة 37، مكتفياً أيضاً بالتعادل السلبي.

ويعود الى صفوف الهلال لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، الغائب عن المباراة الأولى لتنفيذ عقوبة الإيقاف مع ناديه السابق لاتسيو الإيطالي، مع ظهور ثان متوقع لقلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيش.

من جهته، اعتمد السد على تشكيلة جلّها من لاعبين محليين باستثناء الجزائري بغداد بونجاح والكولومبي ماتيوس أوريبي، في حين غاب اللاعبون الجدد: المغربي رومان سايس، الإكوادوري غونسالو بلاتا، البرازيلي باولو أوتافيو والإيراني أمين حزباوي، في حين لم يشارك البرازيلي غييرمي توريس الذي جدّد عقده مع الفريق هذا الصيف.

وفي المباراة الثانية، يبحث الوداد بقيادة مدربه الجديد عادل رمزي، القادم بدلاً من البلجيكي سفن فاندنبروك المنتقل لشباب بلوزداد الجزائري، عن تعويض تعادله الأول أمام السد الذي خاض معظم دقائقه بعشرة لاعبين اثر طرد يحيى جبران. واستنكر ما وصفه بـ"المهزلة التحكيمية" في مباراته الأولى أمام السد.

وأشارت تقارير صحافية مغربية إلى ان الوافدين الشرقي البحري وحمزة الركراكي سيلتحقان ببعثة الفريق بمدينة أبها.

المصدر / فلسطين اونلاين