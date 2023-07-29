ناشطون يغردون على وسم #خطة_وطنية_شاملة

غرد نشطاء على وسميّ #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة عشية اجتماع الأمناء العامين للفصائل غدا في القاهرة.
وطالب النشطاء بضرورة التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية.
وفيما يلي أبرز التغريدات على وسمي #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة :
من الضروري مواجهة الحكومة الفاشية بتعزيز المقاومة في الضفة الغربية والقدس#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة pic.twitter.com/5sOiDExypY— محمد علي (@mmdly4538130733) July 29, 2023
لا يزال شعبنا يرزح تحت نير الاحتلال ويشتد الخطر أكثر لتصفية قضيتنا من قبل حكومة المستوطنين الفاشية وهو ما يتطلب #خطة_وطنية_شاملة لمواجهتها والتصدي لجرائمها وإفشال مخططاتها وتشكيل #قيادة_وطنية_جامعة لشعبنا تنسجم مع تضحياته وتحاكي تطلعاته في العودة والتحرير— د.عبد اللطيف القانوع (@DAlqanw) July 29, 2023
الحملة الشعبية لانهاء الانقسام: ندعو قيادة السلطة الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل والدول العربية الصديقة لبذل جهودهم خلال اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، من أجل الخروج باتفاق ينهي الإنقسام ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة— خولة ناصر (@KhawlatNas63365) July 29, 2023
*الهيئات الشبابية: نجاح اجتماع الأمناء العامين مرهون بالخطوات اللاحقة*#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة pic.twitter.com/WFzP7JirmA— جمعة الغول (@mCnjfiDOZOIxGQX) July 29, 2023
حما//س كانت ولا زالت تمد يدها لكل المبادرات والحوارات الوطنية على قاعدة التمسك بالحقوق والمبادئ..#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة— مشيره أحمد العقاد (@Mosheera_Ahmed) July 29, 2023
السلطة لم تستجب لطلب الفصائل بعد..— 🇵🇸khadija_Elqatta (@khadija_Elqatta) July 29, 2023
اجتماع الأمناء العامين.. نحو خطة وطنية موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين#خطة_وطنية_شاملة #قيادة_وطنية_جامعة pic.twitter.com/Df0KPupHNZ
السلطة لم تستجب لطلب الفصائل بعد..— 🇵🇸khadija_Elqatta (@khadija_Elqatta) July 29, 2023
اجتماع الأمناء العامين.. نحو خطة وطنية موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين#خطة_وطنية_شاملة #قيادة_وطنية_جامعة pic.twitter.com/Df0KPupHNZ
ينتظر شعبنا من الأمناء العامين للفصائل "الاتفاق على #خطة_وطنية_شاملة لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية." لنتوحد جميعاً للدفاع عن #المسجد_الأقصى في ظل العدوان المتصاعد عليه، إضافة للتصدي لخطة ضم الضفة المسماة "حسم الصراع" على قاعدة مقاومة الاحتلال بكل الوسائل.#قيادة_وطنية_موحدة— عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) July 29, 2023
حان الوقت أن تتشابك الأيادي وتعلو الهامات وتتقدم القيادات لتجتمع تحت ظلال العلم الفلسطيني للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية المتطرفة.#خطة_وطنية_شاملة #قيادة_وطنية_جامعة #فلسطين #القدس— Osama Lubbad (@OsamaaLubbad) July 29, 2023
عشية اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غدا في #القاهرة، للمطالبة بضرورة التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية— محمود (أبو زياد) (@mahmoudabuziad5) July 29, 2023
نقول بكل اللغات ولجميع العالم ..
نريد #خطة_وطنية_شاملة تحفظ حقوقنا الوطنية
ونريد #قيادة_وطنية_جامعة تنحاز للشعب وحقوقه ولا تتنازل عنها
نحن ندعم من يمشي في أي طريق يقربنا من تحقيق أهدافنا الوطنية والوقوف صفًا واحدًا في وجه محتل الأرض ومغتصب الحق.— Maisara Yousef (@maisara095) July 29, 2023
بوركت الجهود الساعية ل #قيادة_وطنية_جامعة
وتحقيق #خطة_وطنية_شاملة
رسالتنا للمجتمعين في القاهرة— Ammar| من غزة (@AmmarQudeh) July 29, 2023
مطلوب:#خطة_وطنية_شاملة
و #قيادة_وطنية_جامعة
تعمل على التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية.
رسالتنا للمجتمعين في القاهرة— Ammar| من غزة (@AmmarQudeh) July 29, 2023
مطلوب:#خطة_وطنية_شاملة
و #قيادة_وطنية_جامعة
تعمل على التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية.