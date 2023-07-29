ناشطون يغردون على وسمي #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة

متابعة - ربيع أبو نقيرة

غرد نشطاء على وسميّ #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة عشية اجتماع الأمناء العامين للفصائل غدا في القاهرة.

وطالب النشطاء بضرورة التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية.

وفيما يلي أبرز التغريدات على وسمي #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة :

من الضروري مواجهة الحكومة الفاشية بتعزيز المقاومة في الضفة الغربية والقدس#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة pic.twitter.com/5sOiDExypY — محمد علي (@mmdly4538130733) July 29, 2023

لا يزال شعبنا يرزح تحت نير الاحتلال ويشتد الخطر أكثر لتصفية قضيتنا من قبل حكومة المستوطنين الفاشية وهو ما يتطلب #خطة_وطنية_شاملة لمواجهتها والتصدي لجرائمها وإفشال مخططاتها وتشكيل #قيادة_وطنية_جامعة لشعبنا تنسجم مع تضحياته وتحاكي تطلعاته في العودة والتحرير — د.عبد اللطيف القانوع (@DAlqanw) July 29, 2023

الحملة الشعبية لانهاء الانقسام: ندعو قيادة السلطة الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل والدول العربية الصديقة لبذل جهودهم خلال اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، من أجل الخروج باتفاق ينهي الإنقسام ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة — خولة ناصر (@KhawlatNas63365) July 29, 2023

حما//س كانت ولا زالت تمد يدها لكل المبادرات والحوارات الوطنية على قاعدة التمسك بالحقوق والمبادئ..#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة — مشيره أحمد العقاد (@Mosheera_Ahmed) July 29, 2023

السلطة لم تستجب لطلب الفصائل بعد..

اجتماع الأمناء العامين.. نحو خطة وطنية موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين#خطة_وطنية_شاملة #قيادة_وطنية_جامعة pic.twitter.com/Df0KPupHNZ — 🇵🇸khadija_Elqatta (@khadija_Elqatta) July 29, 2023

السلطة لم تستجب لطلب الفصائل بعد..

اجتماع الأمناء العامين.. نحو خطة وطنية موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين#خطة_وطنية_شاملة #قيادة_وطنية_جامعة pic.twitter.com/Df0KPupHNZ — 🇵🇸khadija_Elqatta (@khadija_Elqatta) July 29, 2023

ينتظر شعبنا من الأمناء العامين للفصائل "الاتفاق على #خطة_وطنية_شاملة لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية." لنتوحد جميعاً للدفاع عن #المسجد_الأقصى في ظل العدوان المتصاعد عليه، إضافة للتصدي لخطة ضم الضفة المسماة "حسم الصراع" على قاعدة مقاومة الاحتلال بكل الوسائل.#قيادة_وطنية_موحدة — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) July 29, 2023

حان الوقت أن تتشابك الأيادي وتعلو الهامات وتتقدم القيادات لتجتمع تحت ظلال العلم الفلسطيني للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية المتطرفة.#خطة_وطنية_شاملة #قيادة_وطنية_جامعة #فلسطين #القدس — Osama Lubbad (@OsamaaLubbad) July 29, 2023

عشية اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غدا في #القاهرة، للمطالبة بضرورة التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية



نقول بكل اللغات ولجميع العالم ..

نريد #خطة_وطنية_شاملة تحفظ حقوقنا الوطنية

ونريد #قيادة_وطنية_جامعة تنحاز للشعب وحقوقه ولا تتنازل عنها — محمود (أبو زياد) (@mahmoudabuziad5) July 29, 2023

نحن ندعم من يمشي في أي طريق يقربنا من تحقيق أهدافنا الوطنية والوقوف صفًا واحدًا في وجه محتل الأرض ومغتصب الحق.

بوركت الجهود الساعية ل #قيادة_وطنية_جامعة

وتحقيق #خطة_وطنية_شاملة — Maisara Yousef (@maisara095) July 29, 2023

رسالتنا للمجتمعين في القاهرة

مطلوب:#خطة_وطنية_شاملة

و #قيادة_وطنية_جامعة

تعمل على التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية. — Ammar| من غزة (@AmmarQudeh) July 29, 2023

رسالتنا للمجتمعين في القاهرة

مطلوب:#خطة_وطنية_شاملة

و #قيادة_وطنية_جامعة

تعمل على التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية. — Ammar| من غزة (@AmmarQudeh) July 29, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين