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ناشطون يغردون على وسمي #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة

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ناشطون يغردون على وسمي #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة

29 يوليو 2023 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
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متابعة - ربيع أبو نقيرة

غرد نشطاء على وسميّ #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة عشية اجتماع الأمناء العامين للفصائل غدا في القاهرة.

وطالب النشطاء بضرورة التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية.

وفيما يلي أبرز التغريدات على وسمي #خطة_وطنية_شاملة و #قيادة_وطنية_جامعة :

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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