فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإتحاد الفلسطيني للتايكوندو يختتم بطولة غزة المفتوحة السادسة

قبائل البادية بغزة تنتفض نصرة لأهلنا في قرية العراقيب

ماكسيمين في طريقه إلى الأهلي السعودي

تفاصيل مفاوضات الهلال مع يوسف النصيري

الأطر والهيئات الشبابية والمجتمعية تدعو لوقف الحملات الإعلامية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

أجهزة السلطة تقتحم يعبد في جنين وتعتقل عددًا من الأسرى المحررين

عائلة المطارد مصعب اشتية من نابلس تبعث رسالة لاجتماع القاهرة

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ومواجهات في نابلس

ماذا فعل رونالدو بعد مباراة النصر والشباب وأغضب الجماهير السعودية؟

"الديمقراطية" تستنكر تنفيذ أجهزة السلطة حملة اعتقالات سياسية في يعبد

برعاية اللجنة الأولمبية

الإتحاد الفلسطيني للتايكوندو يختتم بطولة غزة المفتوحة السادسة

29 يوليو 2023 . الساعة 19:09 بتوقيت القدس
...
الإتحاد الفلسطيني للتايكوندو يختتم بطولة غزة المفتوحة السادسة

bbf6ee4f-c1ad-404b-8190-adf60f2a3b95.jpg
79b8db71-90f0-4a17-abbc-831afbfda878.jpg
bc117fbd-b2b6-4b7d-bf18-5c9414925f63.jpg
67bb42cb-321f-476f-9147-cef3f74029a7.jpg
759d873b-35f5-4ce8-b077-bdfb40e21ae6.jpg
398b0e52-b648-4516-b91d-99fa8b258bf5.jpg
cfcb6024-2bac-47ed-8036-8be1be19813c.jpg
82a3b974-161e-4c32-89fb-f620977d11cb.jpg
cfcb6024-2bac-47ed-8036-8be1be19813c.jpg
إعلام الإتحاد - المحافظات الجنوبية:

اختتم الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو، أمس الجمعة، بطولة غزة المفتوحة – السادسة وبمشاركة ثمانية أندية من المحافظات الجنوبية.

وعلى مدار يوم كامل تنافس عدد 65 لاعب ولاعبة وبحضور لافت من أولياء أمور اللاعبين وممثلي الأندية حيث اقيمت هذه البطولة وفاءً لروح فقيد أسرة التايكوندو سليم النواتي لاعب نادي الشمس الرياضي.

وقدمت عائلة النواتي شكرها واعتزازها على اللفتة الجميلة من الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو في اقامة هذا النشاط الرياضي الكبير وفاءً لروح الفقيد.

وحصل نادي غزة الرياضي على المركز الأول ونادي الأمل الرياضي على المركز الثاني ونادي خدمات النصيرات المركز الثالث.

وأثنى نائب رئيس الاتحاد أشرف السقا على المدربين الذين ظهر لاعبيهم مستوى راقي في الأداء وحثهم على مواصلة العمل من أجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة في بطولة فلسطين الدولية مطلع نوفمبر القادم.

وقدم السقا الشكر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية حاضنة الرياضة الفلسطينية، وجدد التزام مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو بتنفيذ أجندة الأنشطة لهذا العام للارتقاء بكوادر اللعبة.

وفي ختام الاحتفال تم تسليم الكؤوس والميداليات والشهادات على المشاركين في البطولة.

 

 

المصدر / فلسطين أونلاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#تايكواندو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة