الإتحاد الفلسطيني للتايكوندو يختتم بطولة غزة المفتوحة السادسة



















إعلام الإتحاد - المحافظات الجنوبية:

اختتم الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو، أمس الجمعة، بطولة غزة المفتوحة – السادسة وبمشاركة ثمانية أندية من المحافظات الجنوبية.

وعلى مدار يوم كامل تنافس عدد 65 لاعب ولاعبة وبحضور لافت من أولياء أمور اللاعبين وممثلي الأندية حيث اقيمت هذه البطولة وفاءً لروح فقيد أسرة التايكوندو سليم النواتي لاعب نادي الشمس الرياضي.

وقدمت عائلة النواتي شكرها واعتزازها على اللفتة الجميلة من الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو في اقامة هذا النشاط الرياضي الكبير وفاءً لروح الفقيد.

وحصل نادي غزة الرياضي على المركز الأول ونادي الأمل الرياضي على المركز الثاني ونادي خدمات النصيرات المركز الثالث.

وأثنى نائب رئيس الاتحاد أشرف السقا على المدربين الذين ظهر لاعبيهم مستوى راقي في الأداء وحثهم على مواصلة العمل من أجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة في بطولة فلسطين الدولية مطلع نوفمبر القادم.

وقدم السقا الشكر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية حاضنة الرياضة الفلسطينية، وجدد التزام مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو بتنفيذ أجندة الأنشطة لهذا العام للارتقاء بكوادر اللعبة.

وفي ختام الاحتفال تم تسليم الكؤوس والميداليات والشهادات على المشاركين في البطولة.

المصدر / فلسطين أونلاين