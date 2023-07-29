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ماكسيمين في طريقه إلى الأهلي السعودي

29 يوليو 2023 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
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ماكسيمين في طريقه إلى الأهلي السعودي

وجّه النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، لاعب نادي نيوكاسل، رسالة إلى مشجعي ناديه وزملائه في النادي وكذلك الجماهير، تمهيدًا لرحيله عن الفريق الإنجليزي، وانتقاله إلى مسابقة الدوري السعودي للعب لصالح نادي أهلي جدة.

وأكدت تقارير صحفية عالمية توصل "الراقي" لاتفاق نهائي مع نيوكاسل على ضم ماكسيمين لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024 بعد عودة النادي لدوري المحترفين.

ونشر ماكسيمين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "قبل 4 سنوات ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة.. ربما يفكر المرء في رسالة وداع لطيفة؛ لكن المشاعر أعمق من أي كلمات أستطيع أن أقولها".

وأضاف: "منذ الأشهر الأولى التي التقيت فيها بأهل هذه المدينة، فهمتهم حقًّا وأحببت شغفهم الذي لا يتزعزع؛ لذلك كان من المهم لي أن أبذل قصارى جهدي، حتى وإن كان هذا يعني أن ألعب وأنا مصاب".

وتابع سان في تغريدته: "لقد وقعت في حب نيوكاسل، أتيحت لي فرصة رائعة للمغادرة خلال الأيام الصعبة للفريق؛ لكنني فضّلت البقاء من أجل إنقاذ النادي من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يعني لي الكثير".

وأردف نجم نيوكاسل في حديثه: "خلال تلك الأيام الصعبة كانت لدى البعض الشكوك، ولكنني أؤمن دائمًا بهذا النادي، انظروا إلى وضعنا الحالي، إنه رائع، سأغادر النادي كما كان ينبغي للأمر أن يكون دائمًا، وهذا أكبر لقب لي؛ لأنني كنت جزءًا منه".

وختم اللاعب حديثه قائلًا: "أشكر زملائي في الفريق والمشجعين المخلصين والموظفين والنادي وغيرهم، ورغم انتهاء القصة؛ فإنها لن تتوقف أبدًا، نيوكاسل بيتي الآن، وسأظل أكبر مشجع له، وسأشاهد كل مباراة، لطالما استمر النادي في الفوز؛ فسأكون أسعد رجل في العالم، وبالتأكيد سترونني مرة أخرى".

جدير بالذكر أن صفقة ماكسيمين ستكون الرابعة لنادي أهلي جدة، بعد ضم كُلٍّا من البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول، والسنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، والجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي.

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#الأهلي السعودي #ماكسيمين

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