تفاصيل مفاوضات الهلال مع يوسف النصيري

أفادت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، أبدت اهتمامها الكبير بضم الدولي المغربي، يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ويرتبط النجم المغربي البالغ من العمر 26 عامًا، بعقد مع إشبيلية حتى 2025، بعد أن انضم إليه قادمًا من نادي ليغانيس في الميركاتو الشتوي لعام 2020 مقابل 20 مليون يورو.



وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الزعيم الهلالي وضعت النصيري على رأس أولوياتها تحسُّبًا لعدم التوصل إلى اتفاق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام الإنجليزي.



وأضافت الصحيفة السعودية أن المفاوضات مع النادي الإنجليزي تشهد "عدم توافق" في الجوانب المالية، ما دعا إدارة الأزرق للتحرُّك سريعًا من أجل وضع قائمة بدلاء، يتقدّمهم نجم النادي الأندلسي.



ويُعَدّ النصيري أحد أبرز المهاجمين حاليًا في الدوري الإسباني، ونجح في حصد لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في مناسبتين والسوبر الأوروبي في عام 2020، وأسهم في وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.



جدير بالذكر أن إدارة نادي إشبيلية لا تمانع في رحيل نجمها المغربي عن صفوف الفريق في حال وصول عرض بقيمة 40 مليون يورو، علمًا أن النصيري لديه عروض أوروبية عديدة، وفقًا لتقارير، أبرزها من نادي يوفنتوس الإيطالي.

المصدر / فلسطين اونلاين