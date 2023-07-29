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الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ومواجهات في نابلس

29 يوليو 2023 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
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الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله

تواصلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم السبت.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطيني أحمد السعو على هدم منزله في بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

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وهاجم شبّان نقطة لجيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. 

وكان مستوطنون قد أضرموا النار في أراضٍ بقرية بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى احتراق عشرات الأشجار، وسط اندلاع مواجهات ومنع الأهالي من إطفاء الحرائق.

ولليوم الثاني على التوالي، هاجم مستوطنون المواطن سليم عبد البدن (65 عاماً) وزوجته في برية تقوع، وحاولوا حرق خيمته والمساس بماشيته، لكن بمساعدة المواطنين جرى التصدي لهم.

وتأتي اعتداءات المستوطنين ضمن محاولات لفرض مخطط استيطاني في برية تقوع، وسط تواطؤ من قوات الاحتلال التي توفر غطاءً لانتهاكات المستوطنين وجرائمهم.

وفي أريحا، اقتحم عدد من المستوطنين المسلحين منطقة عرب المليحات غرب المدينة، وتجولوا بين مساكن الفلسطينيين، وقاموا باستفزازهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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