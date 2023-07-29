"الديمقراطية" تستنكر تنفيذ أجهزة السلطة حملة اعتقالات سياسية في يعبد 

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تنفيذ أجهزة أمن السلطة، حملة اعتقالات طالت عدداً من نشطاء المقاومة الفلسطينية، في بلدة يعبد بمدينة جنين.

وأوضحت الجبهة الديمقراطية في بيان تلقى موقع نسخة عنه، أن من بين المعتقلين "عدد من رفاقنا عرف من بينهم الرفيقين بهاء عدنان أبو بكر وحسين حمزة حرزالله، والذي سبق لهم أن اعتقلوا أكثر من مرة في سجون الاحتلال".

وأضافت أن "هذه الاعتقالات تعتبر استمراراً لنهج السلطة الذي يقدم خدمة مجانية للاحتلال وتواطؤ مع مساعيه الرامية إلى ضرب المقاومة الشعبية واعتقال المناضلين".

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واعتبرت أن هذه الاعتقالات تتناقض مع الآمال التي تعقد على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة للبدء في حوار شامل من أجل استعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية كفاحية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذه الإجراءات لن تثني الجبهة ومناضليها على مواصلة انخراطها في المقاومة بكل أشكالها حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وتجسيد حقوقنا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين