الكنائس الكاثوليكية تطالب بوقف اضطهاد الاحتلال واعتداءاته بالقدس

طالبت الكنائس الكاثوليكية الاحتلال الإسرائيلي، بوقف اضطهاد المسيحيين والاعتداء على مقدَّساتهم، في ظل تصاعد الانتهاكات خلال الأشهر الأخيرة، لا سيَّما في مدينة القدس.

وأشار مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدَّسة، إلى أن اعتداءات الاحتلال كثرت في الأشهر الأخيرة، "واستهدفت رجال الدين المسيحيين والمقدَّسات المسيحية، في حيفا والقدس".

وأوضح المجلس أن هذه الاعتداءات التي ينفذها يهود متطرفون تشمل البصاق على رجال الدين، والاعتداء بالكلام أو بالأيدي على الأشخاص، وتخريب المقدَّسات، والكتابات المسيئة، منوّهاً إلى أن هناك تجاهلًا لمحاسبة المنفذين ومعاقبتهم.

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وذكر أن "المسيحيين غاضبون ومنذهلون، كيف أن السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن تطبيق القانون، والقادرة على جلب المجرم عندما يكون المعتدَى عليه يهوديَّاً، ولو كان الاعتداء عليه طفيفًا، تقف عاجزة عن إيقاف هذه الاعتداءات على المسيحيين والمقدَّسات المسيحية".

ولفت إلى أن انتهاكات الاحتلال شملت الاعتداء على دير "سيدتنا مريم العذراء" في حيفا، والمعروف باسم "دير ستيلا ماريس" أو نجمة البحر، على قمة جبل الكرمل.

المصدر / فلسطين أون لاين