مطلوب مهندس مدني للعمل في بلدية الشوكة

تعلن بلدية الشوكة عن حاجتها لشغل وظيفة مهندس مدني بنظام العقد، على أن تتوافر لديه/ها الشروط الوظيفية التالية:

أولاً: الشروط الوظيفية:

1.أن يكون المتقدّم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص "هندسة مدنية " بمعدّل لا يقل عن جيد من جامعة معترف بها.

2.أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 أعوام في مجال العمل.

3.ألا يزيد عمر المتقدّم عن 40 عاماً.

4.ان يكون عضواً في نقابة المهندسين.

5.يفضل أن يكون من سكان محافظة رفح.

ثانياً : تقديم الطلبات :

تقدَّم الطلبات المستوفاة للشروط في مقر البلدية خلال ساعات العمل الرسمي مع إرفاق المستندات التالية:

1. صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن شهادة الثانوية العامة

2. صورة عن إثبات الشخصية (هوية ، جواز سفر)

3. صورة عن عضوية النقابة.

4. صور عن الخبرات + الدورات + صورة عن السيرة الذاتية + صورة شخصية.

يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023م وينتهي في يوم الإثنين .

الموافق 31/7/2023م الساعة 12 ظهراً.