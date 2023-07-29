يشهد رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر، عمليات بحث كبيرة على محركات البحث من قبل الطلبة وذويهم من أجل معرفة نتائجهم ودرجاتهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، الانتهاء من التصحيح المباحث وتدقيقها في جميع قاعات التصحيح والتدقيق وعلى أن يتم في الفترة الحالية رصد درجات طلاب الثانوية العامة.

والتي من المقر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر، حسب تصريحات الوزير، يوم الثلاثاء القادم 1 أغسطس/ آب (8) 2023، ويحظى هذا الموعد بأهمية كبيرة وبالغة لدى أغلب المصريين.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر، كالتالي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كتابة رقم جلوس.

ادخال الرقم القومى الطالب.

الضغط على استعلام النتائج.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

تتيح الوزارة لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، من خلال الضغط على أيقونة الثانوية العامة 2023 أعلى وسط الموقع.

لينك نتائج الثانوية العامة في مصر 2023 عبر وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هــــــــــــنا

لينك نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر عبر موقع الدستور من خلال الضغط هـــــــــنا

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 في مصر

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نسب النجاح في الثانوية العامة لهذا العام، بعد عدد الجولات التفقدية التي قام بها لمركز الكنترول الرئيسي، على النحو التالي: