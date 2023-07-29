النيابة العامة توضح آخر مستجدات قضية المواطن قوطة

ذكر المتحدث باسم النيابة العامة في مدينة غزة أحمد السوسي، آخر مستجدات واقعة وفاة المواطن شادي قوطة (48 عامًا)، في خان يونس الخميس الماضي، إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس صباح الخميس.

وأكد السوسي في تصريحات وصلت "فلسطين أون لاين" على أنه تم توقيف سائق المركبة “الجرافة” وشخصين آخرين من فريق العمل، مشيرًا إلى أن التحريات لا تزال جارية بشكل دقيق.

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وأشار إلى أن هذه الواقعة تشمل شقين الأول هو الحق العام والشق الثاني هو حق المجني عليه والذي يعود لذويه والذي يحق لهم التنازل عنه، أما الحق العام لا يتم التنازل عنه.

وبين السوسي أنه حتى لو كان هناك مصالحة عائلية إلا أن النيابة العامة تقيم الملف الجزائي وما يعقب ذلك يكون حسب التحقيقات.

وتوفي المواطن شادي أبو قوطة (48 عاما) صباح اليوم الخميس، إثر سقوط جدار عليه خلال تنفيذ طاقم من بلدية خان يونس وأفراد من الشرطة حملة إزالة تعديات شرعت بها بلدية محافظة خان يونس، لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بالمحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين