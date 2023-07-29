فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منتصر ونور الدين.. ملحمة وفاء وطنية في ساحة القتال

موعد الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023

موجة الحر تتسبَّب بخسائر لمزارعي الضفة

هيئة المعابر: 13525 مغادراً و13249 وافداً عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

دعوات للمساهمة بحملة إعادة بناء منازل الشهداء والأسرى بنابلس

المرور: 19 إصابة في 60 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

وظيفة شاغرة في بنك الوقف الفلسطيني بقطاع غزة

اعتداءات المستوطنين تطال مزارعًا وزوجته شرق بيت لحم

طحالب "السبيرولينا".. غذاء خارق تنتجه مزرعة صغيرة في غزة

توصيات بجهود مشتركة لتسهيل الحركة التجارية وفتح أسواق جديدة

النيابة العامة توضح آخر مستجدات قضية المواطن قوطة

29 يوليو 2023 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
...
المتحدث باسم النيابة العامة أحمد السوسي

ذكر المتحدث باسم النيابة العامة في مدينة غزة أحمد السوسي، آخر مستجدات واقعة وفاة المواطن شادي قوطة (48 عامًا)، في خان يونس الخميس الماضي، إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس صباح الخميس.

وأكد السوسي في تصريحات وصلت "فلسطين أون لاين" على أنه تم توقيف سائق المركبة “الجرافة” وشخصين آخرين من فريق العمل، مشيرًا إلى أن التحريات لا تزال جارية بشكل دقيق.

اقرأ أيضًا: تصريح صحفي مهم من رئيس بلدية خان يونس ومجلس بلديتها

وأشار إلى أن هذه الواقعة تشمل شقين الأول هو الحق العام والشق الثاني هو حق المجني عليه والذي يعود لذويه والذي يحق لهم التنازل عنه، أما الحق العام لا يتم التنازل عنه.

وبين السوسي أنه حتى لو كان هناك مصالحة عائلية إلا أن النيابة العامة تقيم الملف الجزائي وما يعقب ذلك يكون حسب التحقيقات.

وتوفي المواطن شادي أبو قوطة (48 عاما) صباح اليوم الخميس، إثر سقوط جدار عليه خلال تنفيذ طاقم من بلدية خان يونس وأفراد من الشرطة حملة إزالة تعديات شرعت بها بلدية محافظة خان يونس،  لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بالمحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#بلدية خان يونس #النيابة العامة #وفاة مواطن #عمليات تحقيق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة