جدول وموعد الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023

يزداد البحث في محركات في هذه الفترة من قبل الطلبة غير المتفوقين في بعض المباحث الثانوية العامة توجيهي لهذا العام، عن موعد الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين.

وتمنح وزارة التربية والتعليم في فلسطين فرصة للطلبة غير المتفوقين في بعض المباحث الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام، من خلال إعادة الامتحانات التي رسبوا بها أو من أجل رفع درجات بعض المباحث لمن يرغب بذلك، وذلك لتمكينهم من تحسين أدائهم وتحقيق النجاح في هذه المرحلة التعليمية الحاسمة، وكذلك لتمكينهم من الالتحاق بالتعليم الجامعي في الفصل الدراسي الأول.

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موعد الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين

وقد أعلنت وزراة التربية والتعليم في فلسطين، في وقت سابق، موعد امتحانات الدورة الثانية لطلبة الثانوية العامة توجيهي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس/آب (8) 2023م.

ومن المقرّر أن تبدأ أول امتحانات الدورة الثانية لمرحلة الثانوية العامة توجيهي حول مبحث اللغة الإنجليزية، وتختتم آخر امتحانات هذه الدورة يوم الإثنين الموافق 21/8/2023، حول مبحث تكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الثانوية العامة توجيهي الدورة الثانية 2023 في فلسطين

ونرفق لكم جدول امتحانات الثانوية العامة توجيهي الدورة الثانية 2023 في فلسطين والذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق، علماً أن توقيت بدء كل الاختبارات الدورة الثانية توجيهي 2023، الساعة 9:00 صباحاً.

ويشمل جدول امتحانات هذه الدورة جميع الفروع هذه المرحلة التعليمية ممثلة بالفرع العلمي والأدبي والشرعي والريادة والأعمال واالزراعي والصناعي والفندقي والمنزلي، وكذلك يوم الامتحان وتاريخه، على النحو التالي:





المصدر / فلسطين أون لاين