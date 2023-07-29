دعوات للمساهمة بحملة إعادة بناء منازل الشهداء والأسرى بنابلس

دعت الحملة الشعبية لإعادة بناء منازل الأحرار، اليوم السبت، لإنجاح حملة إعادة بناء المنازل الفلسطينية التي هدمها الاحتلال.

وقالت عبر منصَّات وسائل التواصل الاجتماعي: إن "الحملة تأتي بالتعاون مع مؤسسات محافظة نابلس، وتحمل اسم (نابلس عزها بناسها)"، مشيرة إلى أن الحملة ستبدأ اليوم السبت الموافق 29-07-2023 وحتى السبت الموافق 05-08-2023 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً يوميًّا، على دوار الشهداء، بهدف جمع التبرعات المادية لإعادة إيواء أصحاب البيوت المدمَّرة من قِبل الاحتلال.

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وفي السياق، أوضح مازن الدنبك أحد القائمين على الحملة، أهمية الحملات الإنسانية والتضامنية في تقديم الدعم للعائلات المهدمة بيوتهم وإيوائها، لافتًا إلى أنها تمثل رسالة من الحاضنة الشعبية لمساندة أبناء شعبهم في وجه التحديات التي يواجهونها من جرَّاء سياسات الاحتلال.

ونبَّه إلى ضرورة رد بعض الديْن لعائلات الشهداء والأسرى المهدمة بيوتهم، داعيًا المساجد للمساهمة في نجاح الحملة بدعوة المصلين ودعم العائلات المحتاجة، داعياً أصحاب رؤوس الأموال للمساهمة في إنجاح الحملة التي تعتبر "رد جميل" لعائلات الشهداء والأسرى الذين قدَّموا التضحيات.

المصدر / فلسطين أون لاين