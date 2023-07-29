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العد التنازلي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر

29 يوليو 2023 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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العد التنازلي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر.png

بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر ومحافظاتها، بعد تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر.

ويشهد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، اهتمام كبيراً وواسعاً من جميع فئات المجتمع وبالأخص طلبة الثانوية العامة لهذا العام، لمعرفة نتائجهم وكشف درجاتهم لهذه المرحلة التعليمية ذات الاهتمام الكبير.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 في مصر، ووفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قرابة 783 ألف طالب وطالبة، منهم 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

العد التنازلي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر

ومن المقرر وفقًا لـ "حجازي" أن تعلن الوزارة نتائج الثانوية العامة (الثالث ثانوي) 2023 في مصر، بداية شهر أغسطس/آب (8) المقبل، وذلك  بعد الانتهاء أعمال تصحيح كافة المباحث ورصد درجاتها.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر

ومن المقرر أيضًا أن تعلن الوزارة عن رابط فحص نتائج الثانوية العامة لهذا العام، من خلال موقع الوزارة ومن خلال رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 الخاص بها.. انقر هـــــــــنا والذي سيتم تفعيله مع موعد إعلان النتائج.

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#مصر #الثانوية العامة

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