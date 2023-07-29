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وظيفة شاغرة في بنك الوقف الفلسطيني بقطاع غزة

29 يوليو 2023 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

بنك الوقف الفلسطينيّ هو بنكٌ إسلاميٌّ وَقْفِيٌّ يَتْبَع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة الفلسطينيّة بقطاع غزة، تأسَّس عام 2023م/1444هـ، مُسجل ومُرخص لدى وزارة الاقتصاد الوطني بغزة كشركة مساهمة ذات اكتتاب مغلق، يُعنى بتنمية الوقف النقديّ والعقاريّ والودائع، وتوجيه عائداتها لخدمة الفئات الهشّة ومجالات العمل الدينيّ والإنسانيّ، ويُقدّم خدماتٍ مصرفيّةً إسلاميّةً وفق محددات الشريعة الإسلاميّة.

وصل إعلان توظيف صادر عن بنك الوقف الفلسطيني - غزة يعلن فيه عن وظيفة “مسؤول تدقيق” وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: مسؤول تدقيق.

- التخصص: بكالوريوس محاسبة أو بكالوريوس علوم مالية ومصرفية من جامعة معترف بها.

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهي التسجيل للوظيفة يوم الأحد الموافق 6/8/2023

 

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