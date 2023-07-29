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قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة واقتحام لباب العامود

29 يوليو 2023 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يداهمون منازل الفلسطينيين (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين اثنين من محافظتي القدس وبيت لحم، فيما اقتحم مستوطنون ساحة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، واعتقلت الشاب أدهم ناصر عواد (28 عاماً)، عقب تفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل، أصيب شاب جراء اعتداء مستوطنين على مركبته قرب قرية المغير، شمال شرق محافظة رام الله.

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بدورهم، أشعل شبان النار في نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب بالخليل.

ومن جهة أخرى، اقتحم مستوطنون ساحة باب العامود بالقدس المحتلة، وذلك بشكل استفزازي وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من منطقة باب العامود، فيما لم يتم التعرف على هويته بعد، وذلك خلال محاولته التصدي لاقتحام المستوطنين في المنطقة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط بالقدس، إثر اعتداءات ومداهمات نفذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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