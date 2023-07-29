الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حاراً في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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طقس السبت 29 يوليو

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 30 يوليو

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 31 يوليو

والاثنين المقبل، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 1 أغسطس

والثلاثاء، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين