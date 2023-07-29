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زوكربيرج يعترف: منصة "ثريدز" فقدت أكثر من نصف مستخدميها

29 يوليو 2023 . الساعة 05:04 بتوقيت القدس
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تطبيق ثريدز

صرح مارك زوكربيرج، صاحب شركة "ميتا-Meta" للتكنولوجيا الأمريكية، أن عدد مستخدمي منصة "ثريدز" التي أتاحها قد انخفض للنصف.

وأطلق مارك زوكربيرج منصة "ثريدز" في 6 يوليو كمنافس لمنصة تويتر.

وقال:" إذا كان لديك أكثر من 100 مليون مستخدم فستكون الفكرة جيدة للجميع أو نصفهم للبقاء هناك. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

وذكر زوكربيرج أيضا أن هناك تحديثات جديدة ستطرأ على التطبيق، وأكد أنه سيتم تطويره وفقًا للواقع المعزز والواقع الافتراضي.

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وفي الأيام الخمسة الأولى، أشترك حوالي 100 مليون شخص في تطبيق ثريدز، والتي تم التأكيد عليها كمنافس لتويتر، واعتبر هذا الرقم رقماً قياسياً لمنصات التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، يشير النقاد إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض عدد مستخدمي "ثريدز" هو عدم وجود ميزات فيه مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

إذا لا يحتوي حتى الآن على ميزات مثل البحث عن المشاركات وتحرير المنشورات والمراسلة المباشرة.

المصدر / وكالات
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