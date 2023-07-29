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ساديو ماني يوقع للنصر السعودي

29 يوليو 2023 . الساعة 04:03 بتوقيت القدس
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ماني

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن السنغالي ساديو ماني، نجم نادي بايرن ميونخ وقع على عقود انتقاله إلى نادي النصر.

وكانت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، قد ذكرت أن ماني الذي يتواجد مع بايرن في جولته التحضيرية في سنغافورة، قد يسافر مباشرة إلى الرياض بعد نهاية الجولة التحضيرية يوم الأحد، من أجل إنهاء صفقة انتقاله للنصر.

وتابعت أن النادي السعودي قدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو لبايرن ميونخ، ومثلها للنجم السنغالي بما في ذلك من المكافآت وحقوق الصورة.

ومن المقرر أن يتم حجز موعد لإجراء الفحوصات الطبية بعد توقيع ماني مباشرة على عقود انتقاله للنصر.

وقالت وسائل اعلام سعودية أن النصر ضم ماني إلى قائمة البطولة العربية للأندية، حيث سيلتحق بمعسكر العالمي عقب توقيعه رسميا.

المصدر / وكالات
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