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مجلس الأمن الدولي يدين انقلاب النيجر ويدعو إلى إطلاق سراح بازوم

29 يوليو 2023 . الساعة 03:34 بتوقيت القدس
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رئيس النيجر محمد بازوم

دان مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الجمعة، بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر، محمد بازوم.

وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان، تم الاتفاق عليه بالإجماع، على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".

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وظهر قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني على التليفزيون الرسمي، الجمعة، وأعلن نفسه رئيساً للمجلس الانتقالي، وذلك بعد انقلاب عسكري شهدته البلاد، الأربعاء، احتجز خلاله عسكريون الرئيس محمد بازوم وعزلوه عن السلطة.

وقال الجنرال تياني، إن سبب هذا الإجراء هو "تدهور الوضع الأمني في البلاد"، كما انتقد "عدم تعاون" إدارة بازوم مع الحكومات العسكرية في بوركينا فاسو ومالي، لمواجهة التمرد الذي تشهده المنطقة.

وظل الأمن مشكلة مستمرة منذ انتخاب بازوم في عام 2021، بسبب ارتفاع نشاط التنظيمات المسلحة في مالي منذ عام 2012، حيث لقي الآلاف حتفهم، ونزح أكثر من 6 ملايين شخص في المنطقة.

المصدر / وكالات
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#النيجر #مجلس الأمن #محمد بازوم #عبد الرحمن تياني

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