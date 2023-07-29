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أول إعدام في سنغافورة منذ عقدين.. ما هي الجريمة

29 يوليو 2023 . الساعة 02:34 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

نفذت سنغافورة، الجمعة، حكم الإعدام بحق امرأة لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما، رغم احتجاجات نشطاء وحقوقيون.

ووفقا لوسائل إعلام غربية، أعدمت سنغافورة، الجمعة، امرأة أُدينت بمحاولة تهريب هيروين، وهو أول إعدام لسجينة منذ ما يقرب من عقدين.

وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في سنغافورة، في بيان صدر بعد ساعات من الإعدام، إن ساريديوي جماني، 45 عاما، أُعدمت اليوم في سجن شانغي.

وكان قد حُكم على جماني بالإعدام في 2018، بعد إدانتها بحيازة 31 غراما من الهيروين.

وتسمح قوانين سنغافورة بعقوبة الإعدام في حالة تهريب أي شيء يزيد عن 15 غراما من الهيروين.

ويعتقد أن ساريديوي هي أول امرأة تُشنق في سنغافورة منذ أن أدين مصفف الشعر ين ماي ووين، 36 عاما، في 2004، بتهمة تهريب المخدرات أيضا.

المصدر / وكالات
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