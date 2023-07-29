بسبب "بن غفير": البحرين تؤجل زيارة "كوهين"

أبلغت مملكة البحرين، "تل أبيب"، بتأجيل زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "إيلي كوهين"، إلى المنامة على خلفية اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت قناة "كان" العبرية، يوم الجمعة: "كان من المفترض أن يقوم وزير الخارجية (الإسرائيلي) بزيارة رسمية إلى البحرين الأسبوع المقبل، لكن المنامة أبلغت الاحتلال أن الوصول قد تم تأجيله بسبب قيود جدول أعمال الملك".

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وأضافت أنه رغم السبب المعلن الذي أعلنته البحرين، إلا أن تأجيل الزيارة يأتي على خلفية اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى، مع أعضاء آخرين في الائتلاف الحكومي، الأمر الذي خلّف إدانات واسعة في العالم العربي ودول الخليج.

وأول أمس الخميس، اقتحم "بن غفير" المسجد الأقصى للمرة الثالثة هذا العام، برفقة وزير تطوير النقب والجليل الاسرائيلي، "يتسحاق فاسرلاوف"، بالإضافة الى مئات المستوطنين.

المصدر / وكالات