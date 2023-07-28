باريس سان جيرمان يتحرك للتعاقد مع ديمبلي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، استقر على خليفة نجمه كيليان مبابي من نادي برشلونة، حيث يخطط للتعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الجناح الأيمن للبلوغرانا.



ووفقًا لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية وموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، ظهيرة الجمعة، فإن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم مبلغ الشرط الجزائي الذي في عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة والمقدر بـ50 مليون يورو.



وتحركت إدارة باريس سان جيرمان بسرعة قصوى ملبيةً رغبة مدربها الإسباني لويس إنريكي، الذي أعرب عن انزعاجه من وضعية خط هجوم الفريق، بعد الأزمة المعقدة التي يعيشها النجم مبابي، وبالتالي تريد حسم صفقة ديمبيلي لتعويض مبابي الذي يبدو أن إدارة ناصر الخليفي طوت صفحته كلاعب في الفريق وتسعى لبيعه بشتى الطرق.



وحسب التقارير، فإن الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي المرتبط مع برشلونة حتى شهر يونيو/ حزيران 2024، المقدر بـ50 مليون يورو تنتهي صلاحيته يوم 31 يوليو، وبعدها يتضاعف بدءًا من الأول من أغسطس/ آب إلى 100 مليون يورو.



وتوقع"فوت ميركاتو" في تقريره، أن يقبل اللاعب ديمبيلي بالصفقة، لأن العرض المقدم إليه مغرٍ جدا، فيما قالت إن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد اللاعب في المعسكر التحضيري للموسم الجديد مع برشلونة، على أن يوقع على عقده بعدها.



بالمقابل، أوضح تقرير "آس"، أن برشلونة، لا يريد أبدًا التفريط في ديمبيلي ويريد استمراره بين أسوار "كامب نو" لفترة طويلة، خاصة أن المدرب تشافي يعوّل كثير عليه؛ لذلك كانت إدارة الرئيس لابورتا تسعى لتمديد عقده إلى غاية 2027، مع رفع راتبه السنوي.

المصدر / فلسطين اونلاين