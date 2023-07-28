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فوز الزمالك على المنستيري في كأس الملك سلمان

28 يوليو 2023 . الساعة 22:41 بتوقيت القدس
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فوز الزمالك على المنستيري في كأس الملك سلمان

استهل الزمالك المصري مشواره في بطولة الأندية العربية الأبطال 2023 "كأس الملك سلمان" بفوز مقنع (4-0) على الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم الجمعة، برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وأُقيمت المباراة في ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" بمدينة الطائف السعودية، وقد انتهى شوطها الأول على وقع تقدم الزمالك بهدفين نظيفَين، حملا إمضاء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري وأحمد سيد "زيزو".


ومنح الجزيري التقدم للزمالك (1-0) بهدف من تسديدة قوية مع الدقيقة الـ26، قبل أن يضاعف "زيزو" النتيجة بهدف جميل بالدقيقة الـ43.

وإجمالًا، قدّم الزمالك عرضًا هجوميًا ممتعًا في الشوط الأول، وسط قدرة لافتة أظهرها الفريق في الاستحواذ على الكرة، وصناعة الفرص.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا بالدقيقة (53)، اضطر مدرب الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لاستبدال المحترف السنغالي إبراهيما نداي، بعد تعرض الأخير لإصابة بدت قوية على مستوى الرأس، مع الدفع بسيد عبد الله "نيمار".

وسريعًا بعد نزوله، أحرز "نيمار" ثالث أهداف الزمالك بالدقيقة (56)، مُستغلًا عرضية أرضية مميزة من الجزيري، قبل أن يسجل "نيمار" هدفه الشخصي الثاني، والرابع للزمالك، في الدقيقة (64).

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الزمالك #المنستيري #كأس الملك سلمان

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