خدمات رفح يطلب البطاقة الدولية لقعدان

غزة/ وائل الحلبي:

قدم خدمات رفح طلبا لاتحاد كرة القدم للحصول على البطاقة الدولية للمدافع سامي قعدان، الذي انضم مؤخرا إلى شباب رفح بعد انهاء ارتباطه بنادي كيما أسوان المصري في ظل اعتراض ناديه الأم على هذه الخطوة.

وكان خدمات رفح طلب من اتحاد كرة القدم إعادة قيد قعدان على كشوفاته قبل انتهاء فترة التسجيل الأولى لموسم 2023/2024، بالتزامن مع طلب شباب رفح لتسجيل اللاعب بعد اتفاقه مع كيما أسوان على شراء اللاعب.

وفي سياق متصل، أكد أسامة العصار أمين سر نادي خدمات رفح على ثقة ناديه بأنظمة ولوائح اتحاد كرة القدم في اتخاذ القرار الذي يحفظ حق النادي في اللاعب، خاصة وأن الأخير وقع على تعهد بعودته إلى قيود خدمات رفح فور انتهاء تجربته الخارجية، وأنه لا يحق له اللعب لأي نادي فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وأضاف العصار أن اتحاد كرة القدم هو من وجه النصيحة للنادي بالتوقيع على التعهد مع سامي قعدان وتم توثيقه في الاتحاد قبل رحيله إلى صفوف ديروط أحد فرق الدرجة الأولى في مصر، الأمر الذي يجعل قضية قعدان مختلفة عن بعض قضايا اللاعبين.

وشدد العصار على أن خدمات رفح يملك الحق في الاحتفاظ بسامي قعدان الذي لم يلعب في فلسطين سوى لخدمات رفح، مشيرا إلى أن الاتحاد بث في قضايا مشابهة صبت في صالح النادي، بالإضافة لامتلاك النادي كافة الأوراق التي تثبت حقه في عودة اللاعب لصفوفه.

ووجه رسالة اطمئنان لجماهير خدمات رفح أن قعدان لن يسجل إلا على قيود النادي، وهذا ما تكفله الأنظمة واللوائح المعمول بها في اتحاد كرة القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين