روما يسعى للتعاقد مع 3 لاعبين من باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي روما يستهدف التعاقد مع مجموعة من لاعبي خط الوسط، ووقع اختياره على بعض الأسماء غير المرغوب بها في باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأفاد موقع "فوت ميركاو" نقلًا عن صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية اليوم الجمعة، بأن مدرب روما جوزيه مورينيو، مهتم بخدمات 3 لاعبين في صفوف باريس سان جيرمان ويريدهم في تشكيلته خلال الموسم الكروي الجديد.



ويريد روما تمديد إعارة متوسط الميدان الدولي الهولندي جيورجينو وينالدوم، بعد أن لعب في صفوفه خلال الموسم الماضي، رغم أنه غاب في كثير من فترات الموسم بسبب الإصابة.



ويبدو أن نادي روما يعاني من أزمة في خط وسط الميدان ويريد تعزيزه بأكثر من خيار، وهو الذي ضم لاعب الوسط الدولي الجزائري حسام عوار في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي ليون الفرنسي.



ويسعى مورينيو أيضًا لضم مواطنه، البرتغالي ريناتو سانشيز، على سبيل الإعارة من "بي آس جي" مع خيار الشراء مقابل 12 إلى 13 مليون يورو؛ وذلك حسب معلومات لصحيفة "لا غازيت ديللو سبورت" الإيطالية.



وأضاف تقرير "فوت ميركاتو" أن اللاعب الثالث الذي ينشط في وسط الميدان، ولم يضمن مكانة له في تشكيلة باريس سان جيرمان هو الإسباني فابيان رويز، الذي يخطط نادي الذئاب لضمه كذلك، لكن لم يتضح إن كان على سبيل الإعارة مثل زميليه أم بشراء عقده.

المصدر / فلسطين اونلاين