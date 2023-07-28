الآلاف يشاركون في حفل تأبين قادة عرين الأسود بنابلس

شاركت جماهير غفيرة في حفل تأبين قادة عرين الأسود الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي والشهيد محمد حرز الله، بمدينة نابلس مساء اليوم الجمعة.

وردد المشاركون في حفل التأبين هتافات مؤيدة للشهداء ومسيرة المقاومة ومشيدة بتضحياتِ عوائل الشهداء.

واصطفت أمهات الشهّداء رافعات إشارات النصر صوب السّماء، وقد تلقين إشادة واحتفاء واسعين من المشاركين في حفل التأبين.

وساد حفل التأبين أجواء من الحماسِ والافتخار بالمقاومة، حيث وجّه المتحدث بالحفل التحيات إلى أرواح الشهداءِ وأمهاتهم.

وأكد المتحدثون في الحفل على أن خيار السلاح والبندقية هو الخيار الوحيد لتحرير فلسطين ولجم الاحتلال ومقارعته.

وقال أحد المتحدثين "كلنا مع المقاومة، كلنا يحمي المقاومة، انظروا إلى هذا الحشود الطاهرة إنها تعبر عن حب فلسطين والمقاومة".

وتابع "نقول للصهاينة.. أنتم بدأتم تتآكلون.. وهذا من بركات صمود وتضحيات الشهداء وعوائلهم، وسنستمر على طريق الشهداء والمقاومة.. عاشت نابلس وجنين الأبيـة".

وواصل "نطالب بالإفراج الفوري عن كل المقاومين من سجون السلطة، كفى الاستهتار بالمقاومة الفلسطينية"

ورفعت الحشود المهيبة أياديهم على وقع أنشودة "حارة الياسمينة"، كما وجهوا تحية لروح الشهيد القسامي القائد سعد الخراز.

المصدر / فلسطين أون لاين