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تظاهرة في الداخل المحتل ضد تقاعس شرطة الاحتلال في مكافحة الجرائم

28 يوليو 2023 . الساعة 19:38 بتوقيت القدس
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تظاهرة في الداخل المحتل ضد تقاعس شرطة الاحتلال في مكافحة الجرائم

تظاهر العشرات من قريتيّ الفريديس وجسر الزرقاء جنوب مدينة حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، عصر اليوم الجمعة، قرب مفرق جسر الزرقاء، ضد "آفة العنف والجريمة، وتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مكافحتها".

وجاءت الوقفة عقب ارتفاع وتيرة جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، التي كان آخرها مقتل شابين وفتاة من القريتين.

ورفع المتظاهرون، صورا للضحايا الذين قتلوا في جرائم العنف، ولافتات تحمّل شرطة الاحتلال، مسؤولية "تفشي العنف والجريمة في كامل أراضي الـ48، ومطالبتهم بالتحرك لمكافحة الجريمة المستفحلة وعدم التواطؤ مع عصابات الإجرام".

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي، 125 قتيلا بينما قتل في العام الماضي 109 أشخاص، و111 جريمة قتل في العام 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شرطة الاحتلال #جرائم #الداخل المحتل #تفشي الجريمة

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