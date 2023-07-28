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ايطاليا وتركيا تتقدمان بطلب لدمج ملفيهما لاستضافة كأس أوروبا 2032

28 يوليو 2023 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
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ايطاليا وتركيا تتقدمان بطلب لدمج ملفيهما لاستضافة كأس أوروبا 2032

تقدّمت ايطاليا وتركيا بطلب لدمج ملفيهما لاستضافة كأس أوروبا 2032 في كرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد الاوروبي للعبة الجمعة.

وقالت الهيئة القارية إنها "تلقت طلبًا" من اتحادي كرة القدم الإيطالي والتركي "لدمج الملفين المنفصلين في عرض واحد مشترك".

في عام 2021، فتح الاتحاد الباب أمام تقديم الملفات لاستضافة نسختين متتاليتين من البطولة الأوروبية، في 2028 و2032.

دخلت تركيا، التي خسرت أمام ألمانيا لاستضافة يورو 2024، المنافسة لكلا النسختين، بينما قررت إيطاليا تقديم ملف لعام 2032 فقط.

قالت الهيئة "سيعمل ويفا الآن مع الاتحادين الايطالي والتركي لضمان أن الوثائق التي سيتم تقديمها لملفهما المشترك متوافقة مع شروط الترشح".

تابع "إذا امتثل الملف المشترك لهذه الشروط، فسيتم تقديمه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الاجتماع المقرر عقده في 10 تشرين الاول/أكتوبر، حيث سيتم تعيين الملفين لعامي 2028 و2032".

تتنافس تركيا لنسخة 2028 مع ملف خماسي مشترك يضم إنكلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

استضاف ملعب أتاتورك في إسطنبول هذا العام نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما ايطاليا، بطلة أوروبا، فهي المرشحة الوحيدة لاستضافة يورو 2032، وسبق لها أن استقبلت النهائيات القارية على أرضها مرتين في 1968 و1980. كان الملعب الاولمبي في روما احد الملاعب التي استضافت مباريات في النسخة الاخيرة عام 2021 والتي أقيمت في عدة بلدان.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#تركيا #ايطاليا #كأس أوروبا 2032

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