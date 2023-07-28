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أجهزة السلطة تعتقل ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي

28 يوليو 2023 . الساعة 17:24 بتوقيت القدس
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الشهيد إبراهيم النابلسي

اعتقلت أجهزة السلطة، مساء اليوم، شابًا من مكان عمله في مدينة نابلس بالضفة الغربية، مساء اليوم الجمعة. 

واقتحمت أجهزة السلطة مكان عمل الشاب منذر النابلسي واعتقلته واقتاده لجهة غير معلومة. 

والشاب منذر النابلسي هو ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي الذي اغتالته قوات الاحتلال في التاسع من آب 2022. 

وكانت أجهزة السلطة قد اعتقلت 63 مواطنًا ضمن حملة الاعتقال السياسي الشرسة التي شنتها ضد محررين ومقاومين وطلبة جامعات بالضفة الغربية، منذ الثالث من يوليو إلى السابع والعشرين من الشهر ذاته في العام 2023. 

ومنذ دعوة رئيس السلطة محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين بالقاهرة في الثالث من يوليو الحالي تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية.

وحازت نابلس على النسبة الأعلى في الاعتقالات السياسية التي طالبت 20 مواطنًا تلتها جنين بواقع 12 اعتقالًا ثم الخليل بـ10 حالات وبيت لحم بواقع 6 حالات ثم طولكرم وسلفيت وطوباس بواقع 3 حالات لكل منهما، فيما كانت لقلقيلية ورام الله واريحا حالتين لكل منهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقال سياسي #أجهزة السلطة #الاحتلال الإسرائيلي #الشهيد إبراهيم النابلسي #منذر النابلسي

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