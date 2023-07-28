المغرب تدعو للحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى

أدانت المملكة المغربية، الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى وباحاته بمدينة القدس، مطالبة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي فيه.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان صدر عنها، إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، "تدين تمادي بعض المسؤولين الإسرائيليين في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وباحاته؛ بمشاركة بعض المتطرفين من اتباعهم".

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وأكدت أن المملكة المغربية، تجدد رفضها الكامل لكل التصرفات الأحادية الهادفة إلى تقويض جهود التهدئة، وتدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.

واقتحم أكثر من ألفي مستوطن متطرف، صباح أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بقيادة وزير أمن الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، لإحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

المصدر / فلسطين أون لاين