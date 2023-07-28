البحرين تؤجل زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي للمنامة

أعلنت مملكة البحرين اليوم الجمعة، تأجيل زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى المنامة الأسبوع المقبل، وبررت ذلك بأن ملك البحرين لن يتواجد في الدولة، ولن يتمكن من لقاء الوزير الإسرائيلي.

وأشارت صحيفة "يدعوت أحرنوت" العبرية، إلى أن التقديرات في دولة الاحتلال تشير إلى أن سبب التأجيل الحقيقي؛ هو اقتحام وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير أمس للمسجد الأقصى، والذي أثار تنديدا واسعا في العالم.

وجرى تأجيل زيارة كوهين إلى البحرين إلى أيلول/سبتمبر المقبل.

ولم تعلن البحرين عن موقف حيال اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، ويرجح في دولة الاحتلال حسب الصحيفة، أن عدم تنديد البحرين جاء بسبب زيارة كوهين المتوقعة للمنامة، والتي كان مقررا أن يصلها يوم الثلاثاء المقبل، ويبقى حتى الخميس.

واقتحم أكثر من ألفي مستوطن متطرف، صباح أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بقيادة وزير أمن الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، لإحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

المصدر / فلسطين أون لاين