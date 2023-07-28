فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في نابلس وقلقيلية

45 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

استعدادات لأداء صلاة الجمعة في منطقة برك سليمان وصد عدوان المستوطنين

"نابلس عزها بناسها".. حملة شعبية لنصرة أصحاب البيوت المهدمة

خبيران: إنهاء الاعتقال السياسي والتحريض الإعلامي ضرورة لإنجاح حوار القاهرة

10 نصائح طبية للحفاظ على النظافة الشخصية صيفًا

آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد “حكومة نتنياهو”

"مسرح المكان" يروي قصص المساحات التاريخية وتنوعها الثقافي

الصّراع في (إسرائيل) على وجه المشروع الاستعماريّ الاستيطانيّ

عقدة المنشار.. البداية من أنقرة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في نابلس وقلقيلية

28 يوليو 2023 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
...

 أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة إثر اندلاع مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية.
 
 ففي نابلس، اندلعت مواجهات على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق بالغاز السام.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة على جبل صبيح ضمن الفعالية الأسبوعية ضد الاستيطان والرافضة لإقامة بؤرة "إفيتار" الاستيطانية على الجبل، أعقبها مسيرة صوب الجبل أشعل خلالها الشباب الثائر الإطارات المطاطية.

وهاجم عشرات المستوطنين أطراف قرية عينابوس جنوب نابلس، وأشعلوا النيران في الأراضي الزراعية قرب البلدة، ما ادى لاحتراق عشرات الدونمات الزراعية.

 وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات.
  
وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الضفة #نابلس #مواجهات #قلقيلية #الاستيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة