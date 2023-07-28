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أسعار الخضروات والدواجن اليوم الجمعة

28 يوليو 2023 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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أسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة، وفقاً لما نشرته وزارة الزراعة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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