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أسعار الخضروات والدواجن اليوم الجمعة
28 يوليو 2023 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
أسعار المنتجات الزراعية اليوم الجمعة، وفقاً لما نشرته وزارة الزراعة.
المصدر / فلسطين أون لاين
#الجمعة
#أسعار الخضروات
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