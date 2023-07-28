في الدقيقة الأخيرة.. سبيس إكس تلغي إطلاق أثقل قمر صناعي في العالم

أعلنت شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، عن إلغاء إطلاق صاروخ النقل الثقيل فالكون 9 وعلى متنه أثقل قمر صناعي في العالم قبل دقيقة من موعد إطلاقه.

وتشير الشركة على موقعها في شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي إلى أنه تقرر الغاء إطلاق القمر الصناعي Jupiter 3 الذي كان مقررا ليلة يوم الخميس 27 يوليو قبل دقيقة من الموعد المحدد.

اقرأ أيضا: فيديو "محرج".. العد التنازلي انتهى والصاروخ "يتمرد"

وجاء في بيان الشركة "تقرر إلغاء إطلاق الصاروخ فالكون 9 الثقيل في إطار مهمة القمر الصناعي Jupiter 3 بالنظر لاستيفاء معايير إيقاف المهمة".

ويقول المشغل الأمريكي لمشروع Hughes Network Systems إن القمر الصناعي Jupiter 3 يزن 10.1 طن.