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في الدقيقة الأخيرة.. سبيس إكس تلغي إطلاق أثقل قمر صناعي في العالم

28 يوليو 2023 . الساعة 02:08 بتوقيت القدس
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في الدقيقة الأخيرة.. سبيس إكس تلغي إطلاق أثقل قمر صناعي في العالم

أعلنت شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، عن إلغاء إطلاق صاروخ النقل الثقيل فالكون 9 وعلى متنه أثقل قمر صناعي في العالم قبل دقيقة من موعد إطلاقه.

وتشير الشركة على موقعها في شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي إلى أنه تقرر الغاء إطلاق القمر الصناعي Jupiter 3 الذي كان مقررا ليلة يوم الخميس 27 يوليو قبل دقيقة من الموعد المحدد.

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وجاء في بيان الشركة "تقرر إلغاء إطلاق الصاروخ فالكون 9 الثقيل في إطار مهمة القمر الصناعي Jupiter 3 بالنظر لاستيفاء معايير إيقاف المهمة".

ويقول المشغل الأمريكي لمشروع Hughes Network Systems إن القمر الصناعي Jupiter 3 يزن 10.1 طن.

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