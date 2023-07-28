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الرئيس الأميركي: التغيّر المناخي "تهديد وجودي"

28 يوليو 2023 . الساعة 00:51 بتوقيت القدس
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الرئيس الأميركي: التغيّر المناخي "تهديد وجودي"

اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو "تهديد وجودي".

وقال بايدن في البيت الابيض "لا اعتقد أن احدا يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي"، كاشفا اتخاذ اجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية.

جاءت تصريحات بايدن خلال اتصال عبر الفيديو مع رؤساء بلديات فينيكس وأريزونا وسان انطونيو في ولاية تكساس المعروفة بحرارتها المرتفعة.

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ونقلت "فرانس برس" عن بايدن قوله إن الحر هو "القاتل الرقم واحد المرتبط بالطقس" في الولايات المتحدة، متسببا بمصرع 600 شخص كل عام.

أعلن الرئيس الأميركي أيضا تدابير لتعزيز قواعد السلامة المتعلقة بالحر للعمال وخصوصا المزارعين وعمال البناء وغيرهم من العاملين في مساحات مفتوحة، بالإضافة إلى تمويل إضافي لخدمات الأرصاد الجوية.

 وقالت عمدة فينيكس، كايت جاليغو بايدن أن مدينتها الصحراوية "مشهورة بالحرارة (...) لكن الصيف الحالي كان غير مسبوق حقا".                    

وأضافت "إنه يلحق ضررا حقيقيا بمجتمعنا ونشعر بأننا في الخطوط الأمامية للتغير المناخي".

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