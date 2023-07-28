لاعب الوسط الإسباني سيلفا يعلن اعتزاله بعد إصابة في الركبة

أعلن الدولي الإسباني السابق ديفيد سيلفا اعتزاله كرة القدم يوم الخميس بعد أيام من تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال التدريبات مع ناديه ريال سوسيداد.

وأصيب لاعب الوسط البالغ من العمر 37 عاما في ركبته اليسرى في وقت سابق من يوليو تموز أثناء التدريب قبل موسمه الرابع مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال سيلفا في مقطع فيديو نشره في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مستعرضا أبرز اللحظات في مسيرته "الحزن يعتصرني اليوم.

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"حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم التي كرست حياتي كلها من أجلها. حان الوقت لوداع زملائي الذين كانوا مثل عائلتي. سأفتقدكم كثيرا".

كان سيلفا أحد أفضل صانعي اللعب في جيله واستمتع بسنوات حافلة بالألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وكذلك مع منتخب إسبانيا.

وحصل على ألقاب كبرى منها كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا مرتين مع إسبانيا بينما فاز بكأس الملك مرتين، الأولى مع بلنسية 2008 والثانية مع سوسيداد 2020.

ومع ذلك، جاءت أنجح فتراته مع نادي مانشستر سيتي، حيث فاز بالدوري الإنجليزي أربع مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وخمسة ألقاب في كأس الرابطة خلال عشر سنوات من 2010 إلى 2020.

وسجل سيلفا، وهو خريج أكاديمية بلنسية، أكثر من 120 هدفا وقدم حوالي 200 تمريرة حاسمة فيما يقرب من 750 مباراة مع الأندية بينما سجل 35 هدفا في 125 مباراة مع إسبانيا.

وتم تكريمه بتمثال خارج ملعب الاتحاد تقديرا لجهوده في نجاح النادي وذلك بعد مغادرته في 2020.

المصدر / رويترز