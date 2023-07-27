"الخارجية العمانية": ممارسات الاحتلال في الأقصى انتهاك للقانون الدولي

استنكرت سلطنة عمان اقتحام وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ومئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، عن استكار السلطنة وإدانتها "لقيام (إسرائيل) بتمكين أحد مسؤوليها المتطرفين؛ من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال".

واعتبرت أن هذه الممارسات المستمرة واللامشروعة، تشكل استفزازا وتأجيجا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا للقانون الدولي.

ودعت "الخارجية العمانية" المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

يذكر أن أكثر من ألفي مستوطن متطرف، اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى)؛ يتقدمهم وزير أمن الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، لإحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وأدانت جهات فلسطينية وعربية، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، معتبرة أنه تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على القدس، واستفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين