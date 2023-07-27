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قيادي في "حماس": المقاومة هي الاستراتيجية الثابتة للدفاع عن الأقصى

27 يوليو 2023 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
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أكد مسؤول ملف القدس في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي هارون ناصر الدين، أن المقاومة هي الاستراتيجية التي يجب أن يلتف حولها الشعب الفلسطيني بأكمله للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وقال ناصر الدين، في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، إن "المقاومة منذ معركة "سيف القدس" بدأت تتصاعد، وأن الشباب المقاوم بالضفة الغربية انتفض في وجه الاحتلال دفاعا عن المسجد الأقصى والقدس".

وأشار إلى أن الاحتلال لم يحقق أي هدف استراتيجي في المسجد الأقصى بفعل مقاومة شعبنا، داعياً لمزيد من شد الرحال والرباط في باحات المسجد المبارك.

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 وأوضح ناصر الدين، أن الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى سيبقى عنواناً للمقاومة، حتى إفشال مخططات الاحتلال، مؤكداً أن الاحتلال ومستوطنيه لن يتمكنوا من السيطرة على ذرة تراب من المسجد الأقصى.

يذكر أن أكثر من ألفي مستوطن، اقتحموا اليوم باحات الأقصى من جهة باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى)؛ يتقدمهم وزير أمن الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، لإحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

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#المسجد الأقصى #حماس #القدس #هارون ناصر الدين

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