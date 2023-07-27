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حيفا: وقفة في كنيسة مار إلياس رفضا لاعتداءات المستوطنين

27 يوليو 2023 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
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انطلقت مساء اليوم الخميس، ووقفة تضامن واعتصام، في ساحة دير وكنيسة مار إلياس في جبل الكرمل في حيفا بالداخل المحتل، وذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تستهدف الكنيسة والدير.

وشارك عدد من أبرز الأساقفة في الداخل المحتل، من بينهم راعي أبرشية عكا والجليل المطران يوسف متى، المطران موسى حاج، المطران رفيق نهرا، وحشد من المواطنين.

وحاولت شرطة الاحتلال تقييد عدد المشاركين في النشاط الاحتجاجي، عبر إغلاق الطريق أمام الوافدين إلى دير وكنيسة مار إلياس، الأمر الذي لم يمنع العشرات من الوصول إلى ساحة الكنيست للاحتجاج على اعتداءات المستوطنين.

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ويوم الأحد الماضي، أوقفت شرطة الاحتلال، مستوطنيْن شاركا في محاولة اقتحام كنيسة ودير مار إلياس، لتفرج عنهما بعد ذلك بساعات قليلة، فيما تظاهر أهال من المدينة، تنديدًا باقتحامات الجماعات الاستيطانية المتكررة للدير وللكنيسة.

ومساء الأحد الماضي، نظمت وقفة احتجاجية أمام الكنيسة، للتنديد بالاعتداءات عليها.

وحاول نحو 50 مستوطنا، بينهم أعضاء في منظمة "لا فاميليا" الفاشية، وصلوا إلى دير مار إلياس بواسطة حافلات للركاب، يوم الأحد الماضي، اقتحام الكنيسة، ولكن تصدى لهم عدد من الشباب الذين تواجدوا في المكان.

وسادت أجواء متوترة ومشحونة بين الحضور في الكنيسة، في أعقاب محاولة اقتحام جديدة من قبل مجموعة من المستوطنين.

 

المصدر / وكالات
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#حيفا #كنيسة مار إلياس

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