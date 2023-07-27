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لاعبان جديدان يغادران غزة الأحد القادم

27 يوليو 2023 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

يغادر اللاعبان حازم شكشك وشرف حسنين قطاع غزة، يوم الأحد القادم، عبر حاجز معبر بيت حانون (إيرز)، للالتحاق بفريقي شباب الأمعري ومركز بلاطة، بالضفة الغربية.

ويلعب شكشك في مركز الهجوم، بينما يجيد حسنين اللعب في مركز صانع الألعاب، حيث سبق للأمعري أن تعاقد شكشك في وقت سابق، علما أن اللاعب مسجل ضمن كشوفات نادي اتحاد بيت حانون الموسم الحالي، فيما حصل حسنين على الاستغناء الخاص به من نادي خدمات رفح، والتحق بمركز بلاطة أحد أندية دوري المحترفين.

وفي سياق متصل، وصل اللاعبين حازم أبو شنب وطلال جندية مساء الخميس مدينة رام الله، للانضمام لفريق مركز شباب الأمعري، أحد أندية دوري الإحتراف الجزئي بالضفة الغربية المحتلة.

ويتميز أبو شنب باللعب في مركزي خط الوسط والظهير الأيسر، بينما يجيد جندية اللعب في مركز قلب الدفاع والارتكاز، علما أن الأخير نجل القائد التاريخي للمنتخب الوطني صائب جندية.

يذكر أن أندية الضفة الغربية تعاقدت مع عدد كبير من لاعبي غزة، وينتظرون صدور تصاريح خاصة بهم تمكنهم من الوصول للشق الثاني من الوطن، واللحاق بأنديتهم.

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#مركز بلاطة #شباب الأمعري #الضفة الغربية

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