اقتحمت عناصر من أجهزة السلطة بمركبات وملابس مدنية بلدة جبع جنوب جنين مساء اليوم الخميس، محاولةً اعتقال أحد المطاردين لقوات الاحتلال.

وقال شهود عيان في البلدة، إن عناصر أجهزة السلطة قدموا بعدة مركبات إلى وسط جبع، وحاولوا اعتقال أحد المطاردين للاحتلال في البلدة، إلا أنها فشلت في المهمة.

وأثارت اقتحام أجهزة السلطة لجبع بذات طريقة اقتحام قوات الاحتلال الخاصة لمناطق الضفة الغربية استياءً واسعاً بين المواطنين.

وقال الناشط عمر عساف، إن أجهزة السلطة تمارس انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بحماية وبتنسيق مع الاحتلال، في حين تعتبر أن المقاومة الفلسطينية في الضفة عدو لها.

وأكد أن الاحتلال لن يعطي أجهزة السلطة أي مقابل، بل هو يسعى لاستهداف الكل الفلسطيني.

وتشن أجهزة السلطة حملة أمنية مكثفة في جنين تستهدف اعتقال المقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال، حيث اعتقلت أكثر من ثمانية منهم حتى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين