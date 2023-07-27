فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حيفا: وقفة في كنيسة مار إلياس رفضا لاعتداءات المستوطنين

بيت لحم.. دعوات لأداء صلاة الجمعة في "برك سليمان" لصد عدوان المستوطنين

لاعبان جديدان يغادران غزة الأحد القادم

حمادة لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يعلن الحرب الدينية بعدوانه على الأقصى

النيابة تُحذر من نشر شائعات بخصوص حادثة أبو قوطة

"كتلة بير زيت": الاعتقالات والملاحقات لن تثنينا عن خدمة الطلبة

غوتيريش يدق ناقوس الخطر: دخلنا عصر الغليان العالمي

صاروخ على مستوطنة قرب جنين.. يثير رعب جيش الاحتلال والشاباك

بعد 113 يوما من الإضراب.. الإفراج عن الأسير المقدسي رائد ريان

المرابطة هنادي الحلواني: الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة على الأقصى

بالفيديو أجهزة السلطة تقتحم جبع وتحاول اعتقال أحد المطاردين للاحتلال

27 يوليو 2023 . الساعة 19:58 بتوقيت القدس
...

اقتحمت عناصر من أجهزة السلطة بمركبات وملابس مدنية بلدة جبع جنوب جنين مساء اليوم الخميس، محاولةً اعتقال أحد المطاردين لقوات الاحتلال.

وقال شهود عيان في البلدة، إن عناصر أجهزة السلطة قدموا بعدة مركبات إلى وسط جبع، وحاولوا اعتقال أحد المطاردين للاحتلال في البلدة، إلا أنها فشلت في المهمة.

وأثارت اقتحام أجهزة السلطة لجبع بذات طريقة اقتحام قوات الاحتلال الخاصة لمناطق الضفة الغربية استياءً واسعاً بين المواطنين.

وقال الناشط عمر عساف، إن أجهزة السلطة تمارس انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بحماية وبتنسيق مع الاحتلال، في حين تعتبر أن المقاومة الفلسطينية في الضفة عدو لها.

وأكد أن الاحتلال لن يعطي أجهزة السلطة أي مقابل، بل هو يسعى لاستهداف الكل الفلسطيني.

وتشن أجهزة السلطة حملة أمنية مكثفة في جنين تستهدف اعتقال المقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال، حيث اعتقلت أكثر من ثمانية منهم حتى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#الاعتقالات السياسية #جبع #اعتقال مطاردين #جنين تقاوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة